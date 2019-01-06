جيش الاحتلال يعترض وزير الزراعة سفيان طلال شمال رام الله

رام الله- وطن: اعترض جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مركبة وزير الزراعة سفيان سلطان، خلال مرورها على طريق عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن جيش الاحتلال تعمد ايقاف مركبة الوزير سلطان بوقوف "جيب" عسكري أمام سيارته، لإجباره على التوقف بالقرب من حاجز عسكري تم وضعه على طريق عين سينيا.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال سمح بمرور جميع المركبات باستثناء مركبة الوزير وقام بتفتيشها بشكل دقيق، وقد تم ازالة الحاجز مباشرة بعد الانتهاء من تفتيش مركبة الوزير وكأن الامر مقصود ويستهدفه.

وشددت على أن هذه الخطوة تؤكد تعمد إعاقة جيش الاحتلال تحركات وزير الزراعة سفيان سلطان، ضمن مسلسل متواصل من الانتهاكات والاعتداءات بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، مشيرة الى أن هذه الحادثة ليست الأولى حيث تم احتجاز مركبة الوزير سلطان أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية.