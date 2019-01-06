عريقات: تجول بولتون وفريدمان في القدس انتهاك للقانون الدولي

رام الله- وطن: استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأشد العبارات قيام مستشار الأمن القومي الأميركي بولتون، يرافقه سفير أميركا لدى سلطة الاحتلال ديفيد فريدمان، بانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين من سلطة الاحتلال في البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأكد عريقات في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، أن هذه الممارسات تقود فقط، الى الفوضى والعنف وانعدام القانون، ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما، ولن تغير من حقيقة التاريخ والحاضر والمستقبل أن القدس ببلدتها القديمة والحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة، والأسوار التي لا تهرم، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والحتمية الأخرى أن الاحتلال الاسرائيلي الى زوال .