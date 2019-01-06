حماس والديمقراطية: قرار السلطة سحب موظفيها من معبر رفح يضرب جهود مصر في ملف المصالحة

غزة- وطن: اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من معبر رفح ضربة لجهود مصر في ملف المصالحة.

وأوضح قاسم في تصريحات مقتضبة، مساء اليوم الأحد، أن إقدام السلطة الفلسطينية على سحب موظفيها من معبر رفح يعتبر ضربة للجهد المصري في ملف المصالحة.

وأضاف: "هذه الخطوة هي استمرار لسياسة فصل غزة عن باقي الوطن، وفيها تنكر جديد لاتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة".

أما القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فقال إن قرار السلطة بسحب موظفيها من المعبر "يعمق الانقسام ويزيد المشهد السياسي تعقيدًا".

وأكد أبو ظريفة في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تزيد الوضع تعقيداً، وتلحق الأذى بالمواطنين في القطاع.

ودعا إلى عدم التسرع في هذه الخطوات التي من شأنها "وقف كل الجهود المبذولة من الكل الوطني لمحاولة معالجة التداعيات التي شهدتها الأيام الماضية".

وقال أبو ظريفة "إن هذا القرار يقوض كل الجهود التي تبذل في ملف المصالحة، وندعو السلطة للتراجع عنها لما لها من انعكاسات سلبية، وينذر بمخاطر كبيرة في إطار مجابهة صفقة القرن".