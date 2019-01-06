الشعبية: سحب موظفي السلطة من معبر رفح خطوة مرفوضة

غزة- وطن: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، مساء اليوم الأحد، إن قرار السلطة الفلسطينية بسحب موظفيها من معبر رفح البري، خطوة مرفوضة يزيد من معاناة شعبنا.

وأوضح في تصريحات صحفية أن شعبنا الفلسطيني أحوج في هذا الوقت لتخفيف معاناته وهذا القرار لا يصب في مصلحته.

وطالب بفتح حوار وطني شامل لتجاوز الأزمات من خلال شراكة وطنية، للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة كافة الصفقات المشبوهة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مزهر أنه آن الأوان لتحمل المسؤولية والتعالي على الجراح لا أن نسكب الزيت على النار.