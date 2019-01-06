الإعلام العبري: جيش الاحتلال هاجم شحنات أسلحة في سيناء كانت مرسلة لحماس

وطن- وكالات: نقل موقع "واللا" العبري ظهر اليوم عن مصادر أجنبية قولها إن جيش الاحتلال يستغل هجماته التي ينفذها في سيناء بمهاجمة شحنات أسلحة وهي في طريقها لحركة حماس في غزة.

وذكر المراسل العسكري في الموقع "أمير بوخبوط" أن اعتراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً بالتعاون العسكري مع الجيش "الاسرائيلي" ضد داعش في سيناء يؤكد ما ذهب إليه هذه المصادر.

كما نقل المراسل عن مصادر أجنبية أن غارات جيش الاحتلال على سيناء عبارة عن ذريعة فقط لمهاجمة شحنات الأسلحة المرسلة إلى حماس وأن الجيش دمر في هذا السياق ما مجموعه 15 ألف صاروخ نوعي كان في طريقه لغزة.

وقال المراسل إن قطع إمدادات الأسلحة عن غزة عبر سيناء وغيرها كانت إحدى مهام قائد الأركان "الإسرائيلي" غادي آيزنكوت براً وبحراً.

وكان الرئيس السيسي أكد في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية متانة العلاقات بين مصر و"إسرائيل".

وفي لقاء مع مُحاوره سكوت بيلي ببرنامج "60 دقيقة"، قال السيسي إن جيش بلاده يعمل مع "إسرائيل" ضد "الإرهابيين" في شمال سيناء.

كما أكد الرئيس المصري أن العلاقات بين مصر و"إسرائيل" هي الأمتن منذ بدئها بين البلدين، وأن هناك تعاونًا بينهما في مجالات شتى.

(صفا)