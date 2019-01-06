نقابة الصحفيين تحمل حماس المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين في غزة

رام الله- وطن حملت نقابة الصحفيين "حركة حماس وعلى رأسها رئيس الحركة واعضاء مكتبها السياسي المسؤولية الكاملة عن ارواح وحياة الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة، كما تحملها المسؤولية عن تورط أجهزتها الامنية في تعذيب وملاحقة الصحافيين وخلق بيئة معادية لحرية العمل الصحفي في قطاع غزة وترى بان هذه السياسة هي نتاج طبيعي لحجم التحريض والتربية الحزبية الضيقة لعناصرها واجهزتها ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي".

جاء ذلك خلال بيان صادر عن النقابة عقب اجتماع طارئ للأمانة العامة للنقابة لتدارس خطورة الاعتداءات ضد النقابة والمؤسسات الاعلامية والصحافيين في قطاع غزة.

ودعت النقابة كافة الفصائل والاحزاب والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لدراسة امكانية اعلان المقاطعة لحركة حماس بمختلف مستوياتها في حال عدم وقف استهداف وملاحقة الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة.

وأشادت النقابة "بمواقف الكتل الصحافية المهنية المنضوية تحت مظلة النقابة التي اصدرت بيانات ومواقف واضحة ازاء هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الصحافيين والصحافيات، وترفض النقابة جملة وتفصيلا بيان كتلة الصحفي الفلسطيني الذي تساوق مع رواية اجهزة امن حماس، دون التطرق للانتهاكات والجرائم بحق الصحافيين ومدير النقابة في غزة، وتطالب هذه الكتلة بتصحيح موقفها الشاذ عن موقف الاجماع الصحفي الفلسطيني، وان كتلة الصحفي الفلسطيني تعبر عن موقف حزبي وامني لا يمت بصلة للعمل الصحفي المهني ولقواعد الانتماء للمهنة واولها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومنع تكميم الافواه وملاحقة الصحافيين".

ودعت المواطنين في قطاع غزة لخلق اوسع بيئة مساندة وحاضنة للصحافيين والصحافيات باعتبارهم جنود في خدمة قضايانا الوطنية والمجتمعية.

كما دعت "كافة المؤسسات الصحفية والاعلامية لتكتثيف التغطية الاعلامية وتخصيص موجات مفتوحة وتسليط الضوء على الوضع الداخلي لقطاع غزة واستقبال شكاوي المواطنين والصحافيين على حد السواء جراء ما يتعرضون له من قهر وظلم ومحاولات اسكات صوت الحقيقة، بما يفضح سياسة القوى الظلامية الرامية لتحويل قطاع غزة الى مقبرة جماعية للاحياء".

وأعلنت حالة الطوارئ القصوى في صفوف الامانة العامة لتكون في حالة انعقاد دائم ودعوة كافة الاعضاء في النقابة للتواجد الدائم في مقريها ( الضفة وغزة)، في اطار الدعم والمساندة للزملاء الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة.

وقررت انشاء غرفة عمليات دائمة لتوثيق بالشراكة مع مؤسسات حقوق الانسان، وتحليل سلسلة الاعتداءات بحق الصحافيين والمؤسسات الاعلامية في قطاع غزة في اطار التأكيد على ان هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .