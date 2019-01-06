رام الله- وطن: احتفل نشاطء الحرام الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، بمرور 100 يوم على تشكل الحراك.

ونشر النشطاء صور لهم خلال تجمعهم على دوار المنارة وسط رام الله، رغم الأجواء الباردة، للاحتفال في اليوم المائة لتشكل الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.

واحضروا الحلويات ومكتوب عليها "100 يوم على الحراك الموحد.. لن يمر".

يشار الى أن الالاف يخرجون في مسيرات حاشدة، في مختلف مناطق الضفة، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.