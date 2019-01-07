اجواء شديدة البرودة وماطرة وثلوج غدا فوق 950 متر

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج .

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا وشديدة البرودة ، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية الرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق وخلال ساعات الليل المتأخرة تسقط بإذن الله زخات من الثلج الخفيف فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م فوق مستوى سطح البحر والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا .

والاربعاء، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق معظم المناطق وتسقط زخات خفيفة من الثلج في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 950 م وفي ساعات المساء تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا .



والخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1- خطر شدة سرعة الرياح.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.