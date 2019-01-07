أهالي أسرى غزة يزورون أسرى بـ"نفحة"

رام الله- وطن: سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت بتوجه عشرة من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم- بينهم ثلاثة أطفال دون سن الـ 16 عامًا- لزيارة سبعة أسرى بسجن نفحة، بتنسيق من اللجنة الدولية.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو 2017 منع أهالي أسرى حركة حماس بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون مع اعتصام دائم يقيمه الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم، وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أسير من غزة، فيما استشهد 218 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.