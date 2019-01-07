للمرة الرابعة.. الاحتلال يجدد الإداري للأسير المحرر بهاء عوض

وطن: جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير المحرر المعاد اعتقاله بهاء محمد عوض (31 عامًا) من بلدة بدرس غرب رام الله للمرة الرابعة، وذلك لمدة 4 أشهر.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر بهاء عوض بتاريخ 3/10/2017، بعد اقتحام منزله في بلدة بدرس، وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وقامت بنقله إلى سجن عوفر، وبعد أيام أصدرت بحقه محكمة الاحتلال قرار اعتقالٍ إداري لمدة 6 شهور.

وأضاف أن محاكم الاحتلال جددت الإداري للأسير "عوض" للمرة الثانية لمدة 6 أشهر قبل أن تنتهي الفترة الأولى بأيام، ثم جددت له للمرة الثالثة لأربعة شهور، ثم مؤخراً جددت له للمرة الرابعة على التوالي لأربعة أشهر بحيث أمضى حتى الآن 16 شهراً تحت الاعتقال الإداري .

من الجدير بالذكر أن عوض هو أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال وأمضى ما يقارب 4 سنوات خلف القضبان.