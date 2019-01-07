بالصور| استمرار تساقط الثلوج على جبل الشيخ

وطن: تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ والقرى العربية في هضبة الجولان السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية استمرار تساقط الثلوج لغاية بعد غد الأربعاء، وقد وصل ارتفاع الثلج في القسم السفلي من جبل الشيخ إلى 35 سم.

وأغلقت إدارة جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، المنتجع أمام الزائرين صباح اليوم، وأعلنت بأنه سيكون مغلقا حتى إشعار آخر بسبب أحوال الطقس العاصفة وموجة البرد القارس.

وبحسب الأرصاد الجوية فإن العاصفة ستنتهي بعد غد الأربعاء، فيما يتواصل تساقط الثلوج في جبل الشيخ وسط تراجع الرياح واستمرار موجة البرد الشديد.

وحذرت الجهات المختصة من حدوث فيضانات وسيول على ضوء الأحوال الجوية العاصفة، كما توجهت إلى السائقين مطالبة بتوخي الحذر من انزلاق السيارات ووقوع حوادث سير وحجب الرؤية بسبب الفيضانات والأمطار وتشكل الصقيع على الطرقات والشوارع.