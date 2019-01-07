الاحتلال يمنع 16 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة

اريحا- وطن: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة مع الجانب الأردني بالضفة الغربية المحتلة يوم الأحد بحجة المنع الأمني.

وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي الاثنين أن 8316 مسافرًا تنقلوا في كلا الاتجاهين من المعبر أمس.

وأشارت إلى أن عدد المغادرين بلغ 4794 مسافرًا والقادمين 3522 مسافرًا فيما أعاد الاحتلال 16 مواطنًا.

ومن المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.