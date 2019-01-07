مصادر عبرية: دولة الاحتلال أحبطت مسعى فلسطين لنيل صفة "دولة" بالأمم المتحدة

وطن: أفادت مصادر عبرية، اليوم الإثنين، بأن دولة الاحتلال أحبطت بالتعاون مع دول صديقة، المشروع الفلسطيني الذي سعى إلى إضفاء صفة الدولة على السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة السابعة، ، إن إسرائيل تصدّت للخطوة الفلسطينية برفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة، لتتحول صفتهم من "مراقب" إلى "عضو له حق في التصويت".

وأكدت القناة أن البعثة الفلسطينية للمنظمة الدولية سحبت طلبًا بهذا الشأن، بعد مساع دبلوماسية قادتها إسرائيل بالتعاون مع عدة دول صديقة.

من جهته، قال مندوب الاحتلال الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إنه "تمت إماطة القناع عن الوجه الحقيقي للفلسطينيين ونفاقهم".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل صرف معاشات شهريًا لمن وصفهم "بالإرهابيين" -وهم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وتحاول في الوقت ذاته الانضمام إلى المنظمة الدولية وهي بعيدة كل البعد عن تعريف "الدولة المحبة للسلام".

وزعم دانون أن السلطة الفلسطينية تخطئ عندما تحاول تطبيق خططها على أرض الواقع بواسطة خطوات أحادية الجانب، وفي الوقت نفسه لم تتخل عن "الإرهاب".

وكانت السلطة الفلسطينية قد انضمت إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة وذلك خلال عام 2012.