الحراك العمالي لاسقاط الضمان: جمعنا 100 الف توقيع لاسقاط الضمان ونتحدى الحكومة اجراء استفتاء شعبي حوله

رام الله - وطن: قال الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، إن القانون جاء بطلب من الاحتلال لتهجير رجال الأعمال وزيادة البطالة في فلسطين.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وكالة وطن، اليوم الاثنين، أكد الحراك أن الحكومة تعاني أزمة مالية وهي تلجأ لجيوب المواطنين لحل هذه الأزمة.

وأضاف " الاحتلال منَى السلطة بأموال العمال في الداخل، بشرط عمل صندوق الضمان، هدفه من ذلك زيادة الأعباء المالية على الناس".

وبين أنه استطاع جمع أكثر من 100 ألف توقيع، من فئات مجتمعية مختلفة، تؤيد إسقاط الضمان الاجتماعي، داعيا الحكومة الى إجراء استفتاء شعبي، وسيتبين لها حجم الداعمين لإسقاط القانون.

واكد الحراك ان هدفهم الأساس إسقاط القانون، ولن يقبلوا بأية تعديلات عليه، "لأنه دمار على الشعب وأهله، واستثمار لأموال الناس في المجهول، لافتا الى ان تحركهم ذا أهداف مطلبية عمالية بحتة وليست لها علاقة بالأحزاب.

وطالب الحراك العمال والفعاليات المختلفة بالوقوف غلى جانب تحركات وخطوات إسقاط قانون الضمان، والمشاركة بالوقفة المقررة بعد غد الأربعاء، وسط رام الله، لأجل ذلك.