الاحتلال يقرر وقف إدخال الاموال القطرية الى غزة

وطن: قالت القناة العشرين العبرية اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية، فإن قرار نتنياهو بوقف إدخال المنحة القطرية جاء بعد تصعيد الاحتلال على قطاع غزة ليلة أمس، بزعم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

يذكر أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قصف فجر اليوم موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة بدعوى إطلاق صاروخ نحو ساحل عسقلان.

وكان السفير القطري محمد العمادي أعلن عن تأجيل زيارته لقطاع غزة والتي كانت مقررة اليوم، بسبب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.