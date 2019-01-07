مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لمدينة البيرة

رام الله- وطن: لليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال اقتحام البيرة شمال رام الله.

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء اليوم الاثنين، المنطقة الصناعية في البيرة، ومنطقة مبنى البلدية ومسجد العين.

وأشار الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن العشرات من جنود الاحتلال اعتلوا سطح مبنى مركز الفن الشعبي، كما شهدت شوارع المدينة انتشارا للآليات العسكرية الإسرائيلية، وحاولوا الاستيلاء على تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة بعدد من المحال التجارية في المنطقة.

وأوضحت أن جنود الاحتلال منعوا الصحفيين المتواجدين في مكان الأحداث من التغطية، وطالبتهم بالابتعاد.

وكان جش الاحتلال اقتحم أمس ذات المكان، وأغلق الطرق ما اضطر المواطنين لسلك طرق التفافية طويلة وتسبب بأزمة مرورية خانقة.