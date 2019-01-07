وفد أردني يصل الأقصى في زيارة تضامنية

القدس- وطن: زار وفد أردني كبير يضم المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأردني لبحوث التعايش الديني في عمّان نبيل حداد المسجد الأقصى المبارك اليوم الاثنين.

واستقبل الوفد الأردني الزئر مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب بحضور مدير المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عمر الكسواني.

ورحب بالوفد الأردني، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة للمسجد التي تجسد الوصاية الاردنية على المسجد الأقصى المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ورافق الخطيب الوفد الزائر في جولة أطلعهم خلالها على كافة معالم المسجد الأقصى المبارك، من قبة الصخرة المشرفة، والمسجد الجامع، والمتحف الإسلامي، ومكتبة المسجد، كما أطلعهم على مشاريع ملك الأردن وجميع المشاريع الهاشمية لإعمار المسجد.

من جهته، أكد حداد أن القدس المحتلة تشكل بالنسبة للأردن واجباً ورسالة فخر، وأنها محط اهتمام ملك الأردن عبد الله بن الحسين.

وثمن جهود دائرة الأوقاف الإسلامية بالمدينة المحتلة وصمود وإصرار الدائرة وموظفيها الذي يجسد الرؤيا الهاشمية للقدس والمقدسات.