لأول مرة.. سبع كاتبات بين القائمة الطويلة لجائزة "البوكر العربية"

وطن- وكالات: أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر العربية" اليوم الاثنين، عن القائمة الطويلة للروايات المرشحة لنيل الجائزة بدورتها للعام 2016، وتضمنت القائمة 16 رواية صدرت خلال الفترة من تموز/ يوليو 2017، وحتى حزيران/ يونيو 2018، كما ضمت القائمة روايات لسبع كاتبات نساء لأول مرة في تاريخها.

وبحسب القائمة المنشورة على موقع الجائزة على الإنترنت، فإن الروايات الـ16 التي وصلت إلى القائمة الطويلة هي "نساء بلا أثر للكاتب اللبناني محمد أبي سمرا، ومي: ليالي إيزيس كوبيا للجزائري واسيني الأعرج وسيدان الحواس الخمس للأردني جلال برجس، وبريد الليل للبنانية هدى بركات، ورغوة سوداء للإريتري حجي جابر، ومسرى الغرانيق في مدن العقيق للسعودية أميمة الخميس، وغرب المتوسط للمغربي مبارك ربيع، وشمس بيضاء باردة للأردنية كفى الزغبي.

كما شملت: أنا وحاييم للجزائري الحبيب السائح، وضيف مع العدو للسورية شهلا العجيلي، والوصايا للمصري عادل عصمت، والنبيذة للعراقية إنعام كجة جي، وبأي ذنب رحلت للمغربي محمد المعزوز، وقتلت أمي لأحيا للبنانية مي منسي، وإخوة محمد للعراقية ميسلون هادي، والزوجة المكسيكية للمصرية إيمان يحيى".

وبحسب موقع الجائزة، فإن "الروايات تعالج قضايا تمس العالم العربي اليوم، كما تلقى الضوء تاريخ المنطقة العربية وتراثها الثري، وتتطرق إلى قضايا إنسانية هامة، منها وصمة الفقر وصدمة الموت والاضطهاد وأهمية حماية العائلة والوطن".

وأوضح موقع الجائزة أنه "تم اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة شرف الدين ماجدولين، أكاديمي وناقد مغربي مختص في الجماليات والسرديات اللفظية والبصرية والدراسات المقارنة، وفوزية أبو خالد، شاعرة وكاتبة وأكاديمية وباحثة سعودية في القضايا الاجتماعية والسياسية، وزليخة أبوريشة، شاعرة وكاتبة عمود وباحثة وناشطة في قضايا المرأة وحقوق الإنسان من الأردن، ولطيف زيتوني، أكاديمي وناقد لبناني مختص بالسرديات، وتشانغ هونغ يي، أكاديمية ومترجمة وباحثة صينية".

ومن بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، ثمة العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم ستة سبق أن وصلوا إلى الأخيرة للجائزة، هم: أميمة الخميس (عن رواية "الوارفة"، مرشحة للقائمة الطويلة 2010)، وهدى بركات (عن رواية "ملكوت هذه الأرض" مرشحة للقائمة الطويلة 2013)، وإنعام كجه جي (مرشحة للقائمة القصيرة مرتين عن رواية "الحفيدة الأميركية" 2009 و"طشّاري" 2014)، وواسيني الأعرج (مرشح ثلاث مرات للقائمة الطويلة عن رواية "البيت الأندلسي" 2011، و"أصابع لوليتا" 2013 و"رماد الشرق: الذئب الذي نبت في البراري" 2014، ومي منسّى (مرشحة للقائمة القصيرة عن رواية "أنتعل الغبار وأمشي" 2008)، والتي أشرفت في العام 2013 على "ندوة" الجائزة (ورشة إبداع)، وشهلا العجيلي (المرشحة للقائمة القصيرة عن رواية "سماء قريبة من بيتنا" 2016) والتي شاركت في "ندوة" عام 2014.

ومن المقرر أن تعلن الجائزة عناوين الروايات التي ستصل إلى القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي يعقد في الخامس من شباط/ فبراير القادم، كما يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 23 نيسان/ إبريل 2019 عشية افتتاح الدورة الـ29 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.

(سبوتنيك)