صور| هدم مئذنة مسجد عبوين بسبب خلل في بنائها والأوقاف توضح لـوطن

رام الله- وطن: تفاجأ المواطنون في بلدة عبوين شمال شرق رام الله، بميلان مئذنة مسجد البلدة القديم بشكل ملحوظ، الأمر الذي بات يشكل خطراً على حياة السكان المحيطين.

وقال المواطن عزام ذيب الذي يسكن بالقرب من المسجد إنه أثناء عمل توسعة للمسجد لوحظ انحناء في مئذنة المسجد، مما دفع لجنة إعمار المسجد لهدمها تحسبا لسقوطها على منازل المواطنين.

وأوضح ذيب لـ وطن، أن المئذنة بنيت قبل سنوات، وبتكلفة لا تقل عن 70 الف دولار جلها من تبرعات المواطنين.

من جانبه، قال مدير عام الأملاك الوقفية في وزارة الاوقاف محمود حمد لـ وطن، إن لجنة إعمار المسجد لاحظت ميلان المئذنة قبل البدء بعمليات تأهيل المسجد، مما دفعها لاستشارة مهندسين متخصيين، حيث تم هدمها بطريقة هندسية دون ان تؤدي لأضرار في المنازل المجاورة.

وأشار حمد إلى أن المئذنة بنيت قبل سنوات، وكان هناك خلل في البناء. رافضاً تحميل أي جهة مسؤولية هذا الخلل.

وأضاف أنه بالرغم من أن هدمها سوف يزيد من العبئ المالي على لجنة إعمار المسجد، إلا أن هدمها كان الأولية لأن وجودها قد يؤدي إلى سقوطها على السكان.