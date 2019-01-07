معبر رفح مفتوح غداً للداخلين الى غزة والبضائع فقط

غزة- وطن: قررت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، في اتجاه واحد فقط.

وقالت داخلية غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح غداً الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.

وكانت داخلية غزة تسلمت قبل منتصف الليل الماضي معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية بعد ساعات قليلة من اعلان السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من المعبر.

يذكر ان السلطات المصرية اغلقت معبر رفح اليوم الاثنين وذلك بمناسبة اعياد الميلاد المسيحية.