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معبر رفح مفتوح غداً للداخلين الى غزة والبضائع فقط

07.01.2019 06:12 PM
معبر رفح مفتوح غداً للداخلين الى غزة والبضائع فقط

غزة- وطن: قررت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، في اتجاه واحد فقط.

وقالت داخلية غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح غداً الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.

وكانت داخلية غزة تسلمت قبل منتصف الليل الماضي معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية بعد ساعات قليلة من اعلان  السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من المعبر.

يذكر ان السلطات المصرية اغلقت معبر رفح اليوم الاثنين وذلك بمناسبة اعياد الميلاد المسيحية.

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