معبر رفح مفتوح غداً للداخلين الى غزة والبضائع فقط
07.01.2019 06:12 PM
غزة- وطن: قررت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، فتح معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، في اتجاه واحد فقط.
وقالت داخلية غزة: ان السلطات المصرية ابلغتهم بعمل معبر رفح غداً الثلاثاء للأفراد في اتجاه الوصول فقط، ولإدخال البضائع.
وكانت داخلية غزة تسلمت قبل منتصف الليل الماضي معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية بعد ساعات قليلة من اعلان السلطة الفلسطينية سحب موظفيها من المعبر.
يذكر ان السلطات المصرية اغلقت معبر رفح اليوم الاثنين وذلك بمناسبة اعياد الميلاد المسيحية.