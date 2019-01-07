مصرع الشاب محمد الشامي وإصابة آخرين بحالة خطرة بحادث سير غرب رام الله

رام الله- وطن: لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الاثنين، وأصيب اثنين، آخرين بجراح مختلفة غرب رام الله.

وأشار مراسلنا أن الشاب محمد الشامي من قرية بيت عور التحتا، لقي مصرعه فيما أصيب شقيقه وآخر بحادث سير مع سيارة للمستوطنين قرب مدخل البلدة المغلق على الشارع الاستيطاني 443، وصفت اصابتهما بالخطيرة.

علماً أن المتوفى نقيب في الضابطة الجمركية، وأب لثلاثة بنات.

وذكرت شهود عيان لمراسلنا، أن سيارة مستوطن اصطدمت بالسيارة التي كانت تقل الشبان الثلاثة على مدخل البلدة الغربي.

وقال وجيه هلال رئيس مجلس قروي بيت عور لـ وطن أن الشامي لقي مصرعه، فيما اصيب شقيقه وآخر بحالة خطرة وجرى نلقهم الى مشافي الداخل، بعد تعرضهم لحادث سير مع سيارة مستوطن قرب "مودعين".