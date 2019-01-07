نتنياهو: الأموال القطرية ستبقى محتجزة وحماس تتحمل عواقب أي تصعيد

وطن- وكالات: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الأموال القطرية التي تذهب لحركة حماس ستبقى محتجزة حتى اشعار آخر.

وأضاف أن "حماس تتحمل عواقب أي تصعيد في غزة".

وعقد نتنياهو مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، بشأن تحقيقات الفساد التي تجريها النيابة الإسرائيلية معه.

وقال إنه يتعرض لحملة تحريض كبيرة يقودها اليسار وأطراف من اليمين لمنعه من مواصلة مهام منصبه.

وأضاف أن النيابة الإسرائيلية رفضت منحه حق مواجهة الشهود في قضايا الفساد المختلفة المتهم بها.

وأشار نتنياهو إلى أنه لم يتدخل في ما ينشره موقع "والا" العبري، كما أنه لم يكن ذا علاقة بقضية "بيزك" والحسابات البنكية والهدايا، مشيراً إلى أنه تعرض لحملة إعلامية معارضة غير مسبوقة.

وواصل حديثه متهماً اليسار الإسرائيلي بممارسة ضغوط هائلة على المستشار القضائي لحكومته لتقديم لائحة اتهام بحقه وأنه كان بإمكان التخلص من الضغوط عبر الموافقة على العودة لخطوط الرابع من حزيران 67 وكذلك الموافقة على تقسيم القدس.

واختتم حديثه بالقول بأنه لن يفعل ذلك إلى الأبد وسيواصل التمسك بمبادئه اليمينية التي تربى عليها.

وردت النيابة الإسرائيلية على نتنياهو عقب كلمته بالقول إنه "من غير اللائق" أن يتم التطرق إلى طريقة التحقيقات في الإعلام.