على خلفية إلغاء حفل الإنطلاقة.. الطيراوي يطالب بإقالة الهيئة القيادية لفتح في غزة

رام الله- وطن: طالب توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين، بإقالة الهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، على خلفية إلغاء احتفالات الانطلاقة قي القطاع، والتي كان مزمعاً إقامتها يوم أمس، بعد رفض حركة حماس إقامة احتفالات الانطلاقة بغزة.

وتساءل الطيراوي عن الجهة المخولة بإقامة الاحتفالات أو إلغائها، وكيف تتخذ القرار أصلاً، في الوقت الذي احتشدت كل كوادر الحركة وأعضائها وشعبنا الفلسطيني في القطاع لإقامتها.

وأوضح الطيراوي بأن الهيئة القيادية لفتح في قطاع غزة لم تعرض حين تشكيلها على اللجنة المركزية للحركة ولم تأخذ موافقتها من هذا الإطار القيادي الأول في الحركة، وقد قررت هذه اللجنة القيادية إغلاق مقار الحركة في القطاع دون الرجوع إلى لجنتها المركزية ودون استشارتها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في تشكيلها بعد إقالتها فوراً.

وأضاف في بيانه: "من قرر منع إقامة هذه الاحتفالات في الخان الأحمر هو الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمرد شعبنا وأبناء حركتنا على قرار الاحتلال وتوافدوا بالالاف على قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم وأقاموا الاحتفال، بينما رضخت الهيئة القيادية بغزة لقرار المنع الصادر من قبل حماس في القطاع لهذا المنع وألغت احتفال الانطلاقة، وهو الأمر المستهجن خصوصاً بعد قيام حماس باعتقال المئات من كوادر الحركة وزجهم في سجونها".