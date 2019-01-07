"فدا" يحذر من خطورة "تأبيد الانقسام"

رام الله- وطن: حذر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" من الخطورة التي آلت إليها الأوضاع الفلسطينية نتيجة جملة من الممارسات الداخلية سببها، التفرد باتخاذ القرارات، من جهة، والركون إلى المصالح الحزبية الضيقة، من جهة ثانية.

كما حذر "فدا" في بيان له، وصل وطن، مساء الاثنين، من أن هذه الأوضاع تنذر بحصول ما يخشى منه الجميع وهو تكريس الانقسام الفلسطيني الراهن وتأبيد انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، لافتا إلى أن جملة التعديات الأخيرة على الحريات العامة، سواء في الضفة أو في القطاع، تصب في هذا المنزلق الخطير الذي تذهب إليه الأوضاع الفلسطينية.

وأكد أن "ذلك يستدعي مغادرة التصعيد من أي طرف، والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس والمسؤولية الوطنية، والكف عن حملات التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بالتخوين، والدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت (لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير) من أجل التدارس في هذه الأوضاع الخطيرة، والبحث في سبل إنهاء الانقسام وفقا للاتفاقات الموقعة ذات الصلة، ومن أجل وضع إستراتيجية وطنية تستطيع مواجهة ما تسمى "صفقة القرن" والتي تشير الأنباء إلى أن الإعلان عنها سيكون بعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية والتي يرجح المراقبون بأنها ستأتي بطغمة إسرائيلية حاكمة أكثر إجراما وتطرفا من ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم حاليا في "إسرائيل"".