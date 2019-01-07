الاحتلال يؤجل محاكمة المقدسية سميحة جودة

القدس- وطن: أجلت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، جلسة المقدسية سميحة جودة ليوم الأربعاء المقبل للنظر في التهم الموجهة إليها.

وقال المحامي حمزة قطينة إن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للمواطنة سميحة بعد أن قدمت لائحة اتهام ضدها بالاعتداء على شرطي عام 2015 في البلدة القديمة أثناء اعتقالها.

وذكر المحامي قطينة أن "المواد الموجودة في ملف سميحة تفيد أنها هي التي تعرضت للاعتداء خلال تواجدها بمركز شرطة باب السلسلة بالبلدة القديمة، ورجال الشرطة لم يراعوا وضعها الصحي الذي كانت تعانيه".

وأشار إلى أنه بالرغم من الاعتداء عليها اعتقلوها في أقبية التحقيق، وحاليًا تخضع لسلسلة من إجراءات المحاكم، بتهمة الاعتداء على ذلك الشرطي.

وتابع المحامي "اليوم خلال الجلسة والمداولات طرحت المحكمة أكثر من طريقة للتعامل مع ذلك الملف، علمًا أنها لم تتعرض لذلك الشرطي وإنما كانت ضحية الاعتداء".

من جانبها، نفت المقدسية سميحة جودة التهم الموجه إليها في محكمة الصلح، وأكدت أنها تهم ملفقة وباطلة.

وأضافت "تفاجأت لدى خروجي من المسجد الأقصى بتحرير هويتي واعتقالي واقتيادي إلى مركز شرطة باب السلسلة، وهناك اعتدى علي مجموعة من عناصر الاحتلال بالضرب، ورغم إبلاغهم أني مريضة، إلا أنهم واصلوا الاعتداء علي".

وأشارت إلى أنها ذهبت للمسجد الأقصى في حينها لأن الطبيب طلب منها السير كعلاج لخروج العظم من الرئة، بسبب معاناتها من كسور في "ريش الصدر".

ولفتت إلى أنها كانت مصابة بمرض السرطان لدى الاعتداء عليها من قبل عناصر الشرطة الاسرائيلية في حينها، وأنهت علاجها مؤخرًا.

وكانت المقدسية سميحة جودة (56 عامًا) تعرضت للاعتقال نحو 13 مرة، وأبعدتها شرطة الاحتلال عن المسجد الأقصى نحو 4 سنوات، حيث أدرجت أسمها ضمن "القائمة الذهبية" التي تضم عشرات المبعدات عن المسجد، دون وازع قانوني.