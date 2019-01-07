مجلس الوزراء يحدد إجراءات جديدة لتأجير العقارات للفلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية

رام الله- وطن: قرر مجلس الوزراء بإلزام أصحاب العقارات في حال تأجيرهم مواطنين من حملة الهوية الإسرائيلية، بأخذ موافقة من الهيئة المحلية التي يتبع لها العقار أو من مديرية الحكم المحلي التي يتبع لها.

وجاء في كتاب صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ (3/1/2019)، ما يلي:

1 على كل من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية، أخذ موافقة من الهيئة المحلية التي يتبع لها العقار، أما اذا كان العقار خارج حدود المخطط الهيكلي للهيئة المحلية، فيتوجب على المؤجر الحصول على موافقة مديرية الحكم المحلي التي يتبع لها العقار.

2 يتولى جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوقائي القيام بإجراءات البحث الأمني اللازم للراغبين بالاستئجار وتقديم التوصية خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

3 تفويض الهيئة المحلية و/ أو مديرية الحكم المحلي، بمنح الأذونات المطلوبة ، بناء على توصية الأجهزة الأمنية المختصىة.

فيما يلي صورة عن القرار: