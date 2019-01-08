الداخلية تنفي لوطن وقف إصدار جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة

رام الله- وطن: نفى وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور لـ وطن، أن تكون الوزارة أوقفت إصدار جوازات السفر لقطاع غزة.

وقال اللواء منصور، "حتى الآن إصدار الجوازات كما هو، ولم نتوقف عن إصداره ولا لحظة حتى قبل ذلك، وهو حق لكل مواطن".

وأشار إلى أن كافة المعاملات المتعلقة بوزارة الداخلية الخاصة بقطاع غزة يتم إصدارها، ولم تتوقف.

وأوضح أن إصدار الجوازات لقطاع غزة يتم من خلال وكالات لمواطنين مقيمين في رام الله، أو من خلال نقابة المحامين أو مكاتب خدمات يتم التواصل معها.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، قال في لقاء على تلفزيون فلسطين أمس، إن هناك إجراءات كثيرة ستتخذها القيادة الفلسطينية وقد تشمل وقف إصدار جوازات السفر والشهادات التعليمية لقطاع غزة.