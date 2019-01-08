الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية جنوب نابلس

نابلس- وطن: وضعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مكعبات اسمنتية على شارع حواره الرئيسي في المفترق المعروف بـ مفترق "يتسهار"، جنوب نابلس.

وتسببت قوات الاحتلال بأزمة سير خانقة في الاتجاهين وعلى الداخلين والخارجين من مدن جنين وطولكرم عبر المفترق.

كما أعاقت حركة السير على حاجز زعترة، واحتجزت عددا كبيرا من مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية وتسببت بأزمة للخارجين منه، ويأتي ذلك في اطار التشديدات والاجراءات الاحتلالية على المحاور الرئيسية في الضفة الغربية.