لجنة الافراج المبكر توافق على الافراج عن الأسير حنون بشرط موافقة نيابة الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى لجنة الإفراجات المبكرة بمعتقل "مجدو" الاحتلالي، وافقت على طلب الهيئة المقدم للإفراج عن الأسير علي محمود محمد حنون (22 عاماً) من محافظة قلقيلية.

وأوضحت الهيئة، أن اللجنة في جلستها التي انعقدت يوم أمس الاثنين في معتقل "مجدو"، جمدت قرار الإفراج لمدة 7أيام، بذريعة إعطاء نيابة الاحتلال مهلة لتقديم استئناف على القرار من عدمه.

ولفتت الهيئة أن الأسير حنون هو إحدى الحالات المرضية القابعة في معتقلات الاحتلال، حيث يشتكي الاسير من سرطانٍ في الغدد اللمفاوية، وكان يتلقى العلاج قبل اعتقاله، لكن منذ أن تم اعتقاله في معتقل "مجدو"، لم يتلق أي علاج حقيقي لحالته الصحية.

يذكر بأن الشاب حنون تم اعتقاله بتاريخ 12/3/2018 وصدر حكماً بحقه بالسجن الفعلي لمدة 13 شهراً، وكان ومن المفترض أن يتم اطلاق سراحه بتاريخ 14/3/2019