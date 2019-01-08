جواز سفر موحدّ لـ 55 دولة إفريقية

وطن: قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، إن دول الاتحاد ستناقش خلال مؤتمرها المزمع عقده في فبراير القادم بأديس بابا، تفاصيل جديدة حول جواز السفر الإفريقي الموحّد.

وبين المسؤول الإفريقي أنه سيتم خلال المؤتمر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عرض كافة التفاصيل المتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار الجواز الموحد لدول الاتحاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستجعل "الحلم الذي طال انتظاره أقرب إلى الواقع، ما سيوفر حرية كاملة في التنقل عبر القارة الإفريقية".

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور، جاء في أعقاب إعلان الاتحاد الإفريقي مبادرة "سوق جوية موحدة"، الهادفة إلى خلق سوق مشتركة للسلع والخدمات بين دول الاتحاد الإفريقي الـ55.

ومن المقرر أن يساهم الجواز الموحد في تسهيل حركة تنقل الإفارقة بين الدول الإفريقية، إلى جانب تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الحركة التجارية.

(روسيا اليوم)