بالفيديو | أم مهدي ادريس تروي لوطن: الاحتلال اقتحم منزلنا في أبو شخيدم واعتدى على أبنائي وزوجي واعتقلهم

رام الله- وطن: قالت السيدة ام مهدي ادريس أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، منزلها في بلدة ابو شخيدم شمال مدينة رام الله، واعتقلت زوجها وثلاثة من أبنائها.

وأضافت أدريس في حديثها لـوطن أن ما يقارب مئة جندي اقتحموا منزلها فجر اليوم، وعبثوا وحطموا محتوياته، بزعم البحث عن أسلحة، ومن ثم اعتقلوا زوجها وابنائها الثلاث بعد الاعتداء عليهم، واقتادوهم الى جهة غير معلومة حتى اللحظة.

وأوضحت انه تم استجواب العائلة جميعها بدون استثناء.

وأشارت أدريس الى ان جنود الاحتلال اصطحبوا معهم شاباً لم تعرفه واعتدوا عليه بشكل مبرح قبل اعتقاله.