إعلام الاحتلال: إدخال الأموال القطرية إلى غزة بشروط خلال أيام

وطن- وكالات: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين، أو مساء الخميس.

وقالت القناة العاشرة العبرية، إن قطر والمبعوث الخاص الدولي نيكولاي ملادينوف، أبلغا حماس مساء أمس، بأن الدفعة الثالثة ستصل القطاع خلال يومين.

وحسب القناة، فإن "قطر ستحول الأموال إلى غزة، مساء الخميس المقبل، بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع".

وجاء هذا التقرير مناقضاً لما تحدث عنه إعلام الاحتلال، أمس الاثنين حول اتخاذ حكومة الاحتلال، قرار تجميد نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى "التصعيد الأخير وإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه المستوطنات المحيطة" قبل يومين.



المصدر: روسيا اليوم