الدفاع المدني يرفع حالة الطوارئ تحسبًا لتساقط الثلوج مساءً

رام الله- وطن: اصدر مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار اليوم الثلاثاء، تعليمات برفع مستوى الجاهزية والطوارئ خاصة في محافظات الوسط والجنوب وتجهيز مركبات كاسحات الثلوج بعد وصول تقارير الأرصاد الجوية التي تتحدث عن إمكانية تساقط للثلوج على بعض مرتفعات محافظات وسط وجنوب الوطن وغزارة بالإمطار بالمحافظات الشمالية .

ونوه الى أن الحالة الجوية ستشهد مساء اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء أجواء باردة لشديدة البرودة وسرعة رياح تصل إلى ال 80 كم/ ساعة، وشدد على ضرورة تعاون المواطن والتزامه بالإرشادات التالية :

1_ تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل سرعة الرياح العاصفة سواء الممتلكات العامة بالشوارع او الخاصة بالمنازل .

2_ الحذر من تدني مستوى الرؤيا والانزلاق بفعل حالة الضباب وتوقع تساقط ثلوج في مناطق وسط وجنوب الوطن .

3_ استخدام امن لوسائل التدفئة بكافة أنواعها والحذر من تركها مشتعلة بالغرف المغلقة ، واستخدام إنارة بديلة آمنة في حال انقطاع التيار الكهربائي .

4_ التعاون مع طواقم الدفاع المدني وفسح المجال لمركبات الطوارئ والاتصال على الرقم 102 في حال وجود أي طارئ .

