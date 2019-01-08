الحكومة ترحب باتفاق مؤسسة الضمان واللجان الفنية.. والنقابات تنفي لوطن التوصل لاتفاق

رام الله- وطن: نفى المجلس التنسيقي للنقابات المهنية والقطاعية لـ وطن، توصل مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجان الفنية للنقابات لاتفاق على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك بعد وقت قصير من ترحيب مجلس الوزراء بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وأكد أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة لـ وطن، أن اللجان الفنية توصلت لتفاهمات حول 95% من مطالب النقابات وليس اتفاق، وبقي ثلاثة مطالب رئيسية لم يتم التوصل بشأنها لتفاهمات.

وقال عابدة المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة "عندما أعلن عن موعد لاضراب النقابات المهنية والمقرر يوم 15 الشهر الجاري، بسبب إدارة الحكومة الظهر لمطالب النقابات المهنية بعدم الجلوس للحوار، ولم نجد شريكا للحوار، طلبت الحكومة أن يكون اجتماع بينها وبين النقابات وعقد الاجتماع في مقر النقابات المهنية الخميس الماضي، وانبثق عن مجلس الوزراء والمجلس التنسيقي لجان فنية لبدء دراسة المطالب الـ28 التي تقدمنا بها".

وأضاف أن مهمة اللجان الفنية وضع تصور لآلية عمل للـ28 مطلب وادخالها في القانون، وترفع اللجان الفنية تقاريرها لمرجعياتها وهي المجلس التنسيقي للنقابات، واللجنة الوزراية، حيث سيكون لنا رد على ما توصلت له اللجان اليوم، وسيصدر بيان نهائي بشأن هذه التفاهمات.

وأوضح أن اللجان تفاهمت على 95% من المطالب، وبقي ثلاثة مطالب محورية رئيسية، وهي: نسب الاشتراكات، وصناديق تقاعد النقابات المهنية حيث ترفض النقابات تجفيف هذه الصناديق، ومعامل المنفعة.

وأكد عابدة أن "الإضراب المعلن في 15 من الشهر الجاري لايزال قائماً".

كما أكد أن صناديق تقاعد النقابات المهنية ونسب الاشتراكات ومعامل المنفعة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.



من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة لـ وطن، إنه لايوجد له علم بالاتفاق الذي أعلنت عنه الحكومة. مضيفاً سيكون لدينا اجتماع اليوم وسنصدر موقفناً من ذلك.

وأكد الشلة أن النقابات المهنية أخذت قراراً منسجماً، واتفقت جميعها على أنه لاتنازل عن أي مطلب من المطالب التي قدمت للجنة الوزارية والى أسرة الحوار.

وأوضح أن المجلس التنسيقي للنقابات لايزال متمسكاً بكافة الخطوات التي أعلن عنها سابقاً، منها الإضراب في 15 من الشهر الجاري.

واتصلت وطن، بعدد من ممثلي النقابات المهنية والقطاعية، ولم يجب أحد منهم على الهاتف.