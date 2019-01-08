ضمن حملته " أنسى رزنامة زمان.. واعتمد رزنامة بنك الإسكان" بنك الإسكان يعلن عن الرابحة بجائزة الـ 100 ألف دينار عن شهر كانون أول 2018

رام الله- وطن: أعلن بنك الإسكان فروع فلسطين عن نتائج السحب على الجائزة الكبرى الثانية لحسابات التوفير لشهر كانون أول 2018 الحالي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار حيث ربحتها " فرح عمر وديع زيد الكيلاني" وهي صاحبة حساب توفير لدى بنك الإسكان فروع فلسطين / فرع نابلس، بالإضافة الى 5 رابحين بجوائز شهرية قيمة كل منها 1,000 دينار.

وتأتي حملات جوائز حسابات التوفير الشهرية حرصاً من بنك الإسكان على التواصل المستمر مع عملائه تقديراً لولائهم الدائم وثقتهم بخدماته المصرفية المتعددة والمتميزة، حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين لزيادة أرصدة حساباتهم وتشجيع المواطنين من غير العملاء إلى فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك أملاً بالربح بالجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.

ويذكر بهذه المناسبة بـأن بنك الإسكان يواصل سنويا تقديم جوائز لفاتحي حسابات التوفير، بحيث بلغ مجموع الجـوائز النقـدية التي قدمها بنك الاسـكـان فروع فلسطين لحسابات التوفير للعام 2018 760,000دينار سنوياً، علما بأن الحملة منحت العملاء من المدّخرين فرص الربح بجائزة كبرى بقيمة 100 ألف دينار لرابح واحد مرتين سنوياً في كل من شهر حزيران 2018 وكانون أول 2018، بالإضافة الى جائزة شهرية بقيمة 50 ألف دينار ولرابح واحد شهريا، وجوائز شهرية لـ 5 رابحين بواقع 1000 دينار لكل رابح.