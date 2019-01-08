هيئة الأسرى: لجنة إسرائيلية ستقدم بعد يومين توصياتها النهائية بشأن الأسير المريض أبو دياك

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى "اللجنة الطبية الإسرائيلية"، ستقدم الخميس المقبل، توصياتها النهائية بما يخص الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك (35 عاما)، الذي يقبع حاليا في "معتقل الرملة".

وأشارت الهيئة إلى أنها تقدمت عبر محاميها بطلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو دياك من محافظة جنين، وقد تحدد تاريخ 13/2/2019 للنظر في الطلب، بسبب سوء وضعه الصحي ودخوله مرحلة الخطر الشديد، وقد يفارق الحياة في أية لحظة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت أن الأسير مصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، حيث تعرض لخطأ طبي بعد أن أُجريت له عملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، حيث تم استئصال أكثر من 70 سم من أمعائه، ما أصابه بتداعيات خطيرة في عدد من أعضاء جسده الحيوية.

واعتبرت الهيئة أن ما جرى ولا يزال بحق الأسير أبو دياك جريمة بشعة وعمل يفتقد لكل المعايير الأخلاقية والإنسانية، وأنه تم بشكل متعمد وعن قصد، ما أدى لحدوث تسمم وتلوث مكان العملية أدخل الأسير في حالة الخطر الشديد منذ 3 سنوات، محملة إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته.

يشار إلى أن الأسير أبو دياك من منطقة سيلة الظهر قضاء جنين، والمعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن المؤبد لثلاث مرات و30 عاما.