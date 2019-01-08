ديختر: الوقت الآن ملائم لتوسيع الاستيطان

القدس- وطن: اعتبر ما يسمى برئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي افي ديختر، أن الوقت الحالي هو الوقت الملائم لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس والأغوار.

وقال ديختر على ضوء تباطؤ ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 3%: "إن تجميد البناء الاستيطاني لا ينفع، وانا اعارض بشدة اقامة دولة فلسطينية".

وقد كشفت إحصائية أجراها المجلس الاستيطاني "يشع"، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية والأغوار وصل إلى 448.672.

وتعتبر مستوطنة مودعين عليت هي الأكبر من بين مستوطنات الضفة الغربية، من ثم مستوطنة "معاليه ادوميم"، ثم مستوطنة "ارئيل". ويسكن الثلاث مستوطنات 195.771 مستوطن يشكلون ما نسبته 43% من عدد المستوطنين.