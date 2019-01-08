حماية المستهلك لـوطن: رفع سعر كيلو الخبز هو تلاعب بلقمة العيش ولن نقبل به

رام الله- وطن: قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي، إن رفع سعر ربطة الخبر في مخابز الخليل الى أربعة شواكل هو اعتداء صارخ على المواطنين وعلى اقتصاد المنازل، وتلاعب بلقمة العيش ولن نقبل به وسنقاومه بشتى الوسائل.

وأوضح في حديث مع وطن أن هذا الكلام لا يجوز لأنه قرار أحادي الجانب، لم يشمل حوار ومناقشة مع مختلف الأطراف، موضحاً أن هذا القرار شكل من اشكال الغش والخداع و التضليل الذي يمارس على المستهلكين، وسرقة للفقراء.

وأضاف أن الخبز هو سلعة أساسية للمستهلك، ولا يمكنه الاستغناء عنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر وتآكل الأجور و الرواتب.

ودعا الشيوخي المواطنيين للبحث عن بديل عن هذا المخابز ومحلات التجارية التي ترفع الأسعار، لأنه ما زال هناك اعداداً كبيرة من اصحاب المحلات والمخابز ونقاط البيع تبيع الربطة الوحدة بـ2.5 شواكل و3 شواكل.

وأعلن الشيوخي عن انضمام اتحاد نقابات عمال فلسطين لحملة "بدنا نعيش" التي تم اطلاقها صباح اليوم لمقاطعة المخابز والمحلات التجاية المتلاعبين في الاسعار الخبز.