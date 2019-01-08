شقيق شهيد و4 أسرى.. الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير جهاد أبو حميد

رام الله- وطن: جددت محكمة الاحتلال العسكرية فى "عوفر" قرار الاعتقال الإداري، بحق الأسير جهاد محمد يوسف ناجى أبو حميد (30 عاماً) من مخيم الأمعري برام الله للمرة الثالثة على التوالي لمدة 6 أشهر.

قوات الاحتلال اعتقلت "جهاد أبو حميد" بتاريخ 10/1/2018، بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري لمدة 6 شهور، قم جددتها له للمرة الثانية، وبالأمس جدد له للمرة الثالثة على التوالي ويكون بذلك قد أمضى عام كامل فى الإداري دون تهمه، ويقبع في سجن النقب الصحراوي .

يشار إلى أن الأسير جهاد هو شقيق لخمسة أسرى فى سجون الاحتلال وآخرهم كان إسلام أبو حميد الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي إسرائيلي من وحدة "الدوفدوفان" قبل 7 شهور خلال اقتحام لمخيم الأمعري، ولا يزال موقوف علماً بأن قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال خمسة أعوام، بينما أشقائه الأربعة الأخرين ناصر ونصر ومحمد وشريف يقضون أحكام بالسجن المؤبد عدة مرات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة أبوحميد قبل شهر للمرة الثالثة على التوالي، فقد هدم منزلهم في العامين 1994 و2003، بينما استشهد نجلهم عبد المنعم أبو حميد عام 1994.