حسين الشيخ: لا مبرر لبقاء حكومة الوفاق!

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إنه لم يعد هناك أي مبرر لبقاء حكومة الوفاق الوطني.

وفي بيان له، الثلاثاء، قال الشيخ إن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في مخيم الشاطئ بإجماع فصائلي بهدف إنهاء الانقسام، وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية، لم يعد هناك مبرر لبقائها، "بعد هجوم حماس على هذه الحكومة ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة".

وأضاف "المطلوب حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير وشخصيات وطنية تحصّن الوضع الداخلي أمام التحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية".

وأردف "وفي نفس الوقت التمهيد للانتخابات النيابية التي أقرتها المحكمة الدستورية في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب".

بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أن العلاقة مع حماس دخلت مرحلة جديدة نتيجة التوترات الأخيرة، وان حكومة الوفاق لم تعد كذلك، كون حالة الانقسام تتعزز أكثر فأكثر.

وفي حديث لـوطن اعتبر سويلم أن "إصرار من حماس على عدم فتح باب المصالحة يقود إلى إعادة النظر في كل الوضع الداخلي، وربما نكون امام حل الحكومة وتشكيل حكومة أخرى من فصائل منظمة التحرير.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي جهاد حرب، أنه بسحب موظفي السلطة من معبر رفح، قد تم إنهاء اتفاق تشرين الأول/ اكتوبر 2017 بين فتح وحماس، والتوجه نحو مزيد من الاجراءات ضد حماس في غزة .

وأردف لـوطن " هذا يعني انهاء حكومة التوافق والذهاب لحكومة فصائلية أو حكومة بأي شكل جديد للقيام بالأعباء المترتبة على فسخ الاتفاقيات مع حماس".

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وقعت حركتا "حماس" و"فتح" اتفاقا للمصالحة لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.