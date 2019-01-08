الاحتلال ينشر صورة عاصم البرغوثي لحظة اعتقاله

رام الله- وطن: أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتقال الشاب عاصم البرغوثي، المتهم بتنفيذ عملية "جفعات آساف" في الثامن عشر من كانون أول/ ديسمبر الماضي والتي أدت لمقتل جنديين ومستوطن ثالث.

وكانت قوات الاحتلال برفقة وحدة اليمام الختصة بالاغتيالات، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، قرية أبو شخيدم، وداهمت منزل المواطن محمود ادريس واعتقلته وثلاثة من أبنائه، بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال أخرجت شاباً يعتقد أنه عاصم البرغوثي الذي قالت أنه مطلوب لديها، وهو على حمالة عسكرية، ثم انسحبت من القرية.

وبحسب الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن العملية تمت بالتنسيق مع جهاز "الشاباك"، وذلك بعد معلومات استخباراتية دقيقة.

وبين أن عملية الاعتقال تمت في منزل "أحد مساعديه" بقرية أبو شخيدام في رام الله، مدعياً أنه تم اعتقاله في وقت كان يخطط فيه لمزيد من العمليات خلال الأيام المقبلة، وأنه تم العثور على سلاح "كلاشنكوف" وذخيرة بحوزته، ونوه إلى أنه تم نقل المعتقل البرغوثي إلى ضباط الشاباك للتحقيق معه.

وقتلت وحدة إسرائيلية خاصة، صالح البرغوثي، شقيق عاصم قبل نحو شهر في بلدة سردا شمال رام الله.