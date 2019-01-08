شكري يدعو سوريا لـ"اتخاذ إجراءات" للعودة إلى الجامعة العربية

وطن: دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء سوريا إلى اتخاذ ما سماها "إجراءات"من أجل العودة لمقعدها" المُجمّد في الجامعة العربية منذ سبعة أعوام.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في القاهرة، قال شكري إن "عودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية، مرهون بقرار مجلس الجامعة واعتماده في القمة المقبلة"، المزمعة في آذار/مارس المقبل بتونس.

وتابع: "عدم إقدام الحكومة السورية على اتخاذ الخطوات الضرورية (لم يذكرها) للحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة وتفعيل المسار السياسي للخروج من الأزمة، يجعل الأمر على ما هو عليه".

وأعرب الوزير المصري عن أمله في أن "تتطور الأمور في سوريا على المستوى الإيجابي"، مؤكدا أن "الصراع العسكري في سوريا لم يأت بأي نتيجة إيجابية، وإنما كان له تأثيره البالغ على الشعب السوري".

وكانت الجامعة العربية قررت تأجيل جلسة الأحد الماضي على مستوى المندوبين إلى الأربعاء المقبل، كان من المتوقع أن تناقش مسألة عودة سوريا إلى الجامعة.



عربي 21