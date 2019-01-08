الأشغال العامة تعلن استعدادها لمواجهة المنخفض الجوي

رام الله- وطن: أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الاستعداد والجاهزية لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي القادم، وما يمكن أن ينجم عنه.

وأفاد الحساينة في بيان له، أن الوزارة على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ، التي من الممكن أن تنجم عن المنخفض الجوي كالسيول وربما تشكل الثلوج المتوقع على المرتفعات الجبلية العالية.

وأوعز لكافة المديريات للبقاء على أهبة الاستعداد، للتعامل مع السيول الناجمة عن هطول الأمطار خاصة في محافظات شمال الضفة، وتجهيز كاسحات الثلوج للتعامل مع هطول الثلوج المتوقع على قمم الجبال خاصة في مناطق وسط وجنوب الضفة .

كما دعت الوزارة المواطنين لتوخي الحذر والحيطة خلال ايام المنخفض، والاتصال بأرقام الطوارئ الخاصة بالوزارة التي تم الاعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اكمال استعداداتها لمواجهة فصل الشتاء عبر تنظيف عبّارات الطرق، و مجاري الاودية، وصيانة بعض الطرق التي تعمل على تجميع مياه الامطار وعرقلة حركة السير، بالإضافة الى توفير كافة الآليات والمعدات اللازمة للعمل على تخفيف الاثار السلبية للمنخفضات الجوية.