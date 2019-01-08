الصالحي لوطن: ندعو الى تأجيل قانون الضمان

رام الله - وطن: جدد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي دعوته للرئيس محمود عباس وللحكومة بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي إلى حين انتخاب سلطة تشريعية تساعد على ادارة حوار مجتمعي يفضي إلى إستكمال التعديلات اللازمة على القانون.

وقال الصالحي لوطن ان قرار المحكمة الدستورية ينص على اجراء الانتخابات التشريعية خلال 6 شهور، ولذلك يجب ان يكون هناك سعي لاجراء الانتخابات تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.

وشدد الصالحي على ضرورة اجراء الانتخابات رغم التعقيدات المختلفة بسبب فشل تطبيق الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، وبالتالي فأن الانتخابات قد تكون الطريق لانهاء الانقسام .

ولفت الصالحي الى ان النواب في القوائم والكتل البرلمانية عملوا خلال الفترة الماضية على ادارة الحوار لتطوير القانون قائلاً "بذلنا جهودا كبيرة ولدينا استخلاصات وتصورات للقضايا التي يجب تعديلها في القانون ، لكن العملية انتهت اثر قرار المحكمة الدستورية بشأن المجلس التشريعي، وبالتالي من المنطقي ان تُستكمل الحوارات في ظل بيئة تشريعية، لذلك فأن الدعوة لتأجيل القانون الى حين انتخاب سلطة تشريعية قد تكون المخرج لكل الاطراف".

وحول طرح الدعوة لتأجيل تطبيق القانون على الرئيس قال الصالحي " هذه الدعوة سنتابعها بوسائل مختلفة ولكن بالنسبة لنا استمرار الجدل حول القانون خصوصا في ظل غياب الاطار الراعي للحوار والمتمثل بالكتل البرلمانية يجعل الامر اكثر تعقيدا، لذلك قد يكون الاجدى تأجيل القانون الى حين انتخاب سلطة تشريعية".

واضاف الصالحي: إن حل المجلس التشريعي وعدم استمرار عمل هيئة الكتل البرلمانية، وضعف القدرة على متابعة استكمال التعديلات المطلوبة على القانون، وفي مقدمتها تعزيز استقلالية مؤسسة الضمان ذاتها، يتطلب تأجيل تنفيذ القانون إلى حين انتخاب سلطة تشريعية رقابية وتتمكن الأطراف كافة من إجراء حوار مجتمعي يأخذ جميع الملاحظات على القانون ويجري التغييرات المناسبة عليه.

وأكد الصالحي ضرورة أن يتضمن الحوار على القانون والتعديلات عليه، رئاسة المؤسسة وتشكيل مجلس ادارتها وآلية رقابية أوسع عليها، وحوكمة عملها وعدم خضوعها بأي شكل من الأشكال للحكومة بالإضافة إلى إزالة أية بنود تثير الالتباس بإمكانية استخدام الحكومة أو غيرها لأموال المؤسسة، ومن ثم إقرار القانون من قبل المجلس التشريعي القادم والمنتخب.