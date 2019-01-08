فيديو| عاصم البرغوثي دعا الى الوحدة الوطنية.. فهل يعتبرون ؟

رام الله- وطن: قبل نحو 9 أشهر فقط، كان الشاب عاصم البرغوثي على موعد مع تحرره من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى 12 عاماً، قبل أن يعاد اعتقاله فجر اليوم بتهمة تنفيذ عمليات اطلاق نار على جيش الاحتلال قرب رام الله.

انتشر فيديو للحظة تحرر عاصم مطلع العام المنصرم، يدعو فيه الفصائل الفلسطينية الى الوحدة الوطنية، ناقلاً رسالة كل الأسرى بضرورة التوحد من أجل تحرير فلسطين.

وخلال كلمة له أكد البرغوثي أن الأسرى في سجون الاحتلال يطالبون قيادة الفصائل بضرورة اتمام الوحدة الوطنية، والالتفات الى قضيتهم والقضية الفلسطينية.

وأضاف: أن فلسطين لن تتحرر إلا اذا كان العلم الفلسطيني سيد كل اعلام الفصائل، وهو الراية العليا.

ولكن مع سيل المجريات التي تشهدها القضية الفلسطينية وحالة الاحتقان بين حركتي فتح وحماس والاعتقالات السياسية في الضفة وغزة، والتراشق الإعلامي ولغة التخوين بينهما، لم تعتبر فتح وحماس من رسالة عاصم البرغوثي، ولم تلتفت لها.

وكان الاحتلال قتل في الثاني عشر من كانون الأول للعام المنصرم صالح البرغوثي شقيق عاصم، فيما أعلن فجر اليوم اعتقال عاصم من قرية ابو شخيدم برام الله، بعد مطاردته لنحو 24 يوماً بتهمة تنفيذ عمليات اطلاق نار على جيش الاحتلال.