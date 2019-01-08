فيديو .. ضباط الشاباك للأسير عمر البرغوثي: ابنك دعس على رؤوس جنودنا وقتلهم من مسافة صفر

رام الله - وطن: روت ام عناد، شقيقة الاسير عمر البرغوثي، عمة الشهيد صالح والاسير عاصم الذي اعتقلته قوات الاحتلال اليوم واتهمته بتنفيذ عملية قتل جنود الاحتلال قرب بيت ايل، تفاصيل التحقيق مع شقيقها ابو عاصف من قبل مخابرات الاحتلال.

وقالت ام عناد في مقطع مصور، انها تمكنت اليوم من رؤية شقيقها ابو عاصف في محكمة الاحتلال، مشيرة الى انه يعاني من نقص في الوزن نتيجة التحقيق القاسي معه في سجن المسكوبية.

وقالت ام عناد، "ان ضباط مخابرات الاحتلال هددوا ابو عاصف باعتقاله اداريا، وقالوا له اثناء التحقيق اذا قمنا بالافراج عنك وابنك عاصم لا يزال طليقا فأن رؤوسا من الشاباك ستطير".

واضافت " ان ابنك عاصم معه سلاح ودعس على رؤوس جنودنا وقتلهم من مسافة صفر".