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صورة الشقيقين البرغوثي تعيد الحياة لقصيدة أمل دنقل

08.01.2019 07:55 PM
صورة الشقيقين البرغوثي تعيد الحياة لقصيدة أمل دنقل

رام الله- وطن: أعادت الصورة المنتشرة للشقيقين الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، الحياة لقصيدة أمل دنقل "لا تصالح" .

 

حيث أعادت هذه الصورة الحياة للقصيدة بكل معانيها، والتي تتحدث عن حق الدفاع عن الوطن، وعدم مصالحة الاحتلال قاتل الأخ في الدم وابن الوطن.

ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

حسُّكما - فجأةً - بالرجولةِ،
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،
الصمتُ - مبتسمين - لتأنيب أمكما.. وكأنكما
ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:
أنَّ سيفانِ سيفَكَ..
صوتانِ صوتَكَ
أنك إن متَّ:
للبيت ربٌّ
وللطفل أبْ
هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟
أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..
تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟
إنها الحربُ!
قد تثقل القلبَ..
لكن خلفك عار العرب
لا تصالحْ..
ولا تتوخَّ الهرب!

 

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