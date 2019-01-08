صورة الشقيقين البرغوثي تعيد الحياة لقصيدة أمل دنقل
08.01.2019 07:55 PM
رام الله- وطن: أعادت الصورة المنتشرة للشقيقين الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، الحياة لقصيدة أمل دنقل "لا تصالح" .
حيث أعادت هذه الصورة الحياة للقصيدة بكل معانيها، والتي تتحدث عن حق الدفاع عن الوطن، وعدم مصالحة الاحتلال قاتل الأخ في الدم وابن الوطن.
ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،
حسُّكما - فجأةً - بالرجولةِ،
هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،
الصمتُ - مبتسمين - لتأنيب أمكما.. وكأنكما
ما تزالان طفلين!
تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:
أنَّ سيفانِ سيفَكَ..
صوتانِ صوتَكَ
أنك إن متَّ:
للبيت ربٌّ
وللطفل أبْ
هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟
أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..
تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟
إنها الحربُ!
قد تثقل القلبَ..
لكن خلفك عار العرب
لا تصالحْ..
ولا تتوخَّ الهرب!