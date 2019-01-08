صورة الشقيقين البرغوثي تعيد الحياة لقصيدة أمل دنقل

رام الله- وطن: أعادت الصورة المنتشرة للشقيقين الشهيد صالح البرغوثي، والأسير عاصم البرغوثي، الحياة لقصيدة أمل دنقل "لا تصالح" .

حيث أعادت هذه الصورة الحياة للقصيدة بكل معانيها، والتي تتحدث عن حق الدفاع عن الوطن، وعدم مصالحة الاحتلال قاتل الأخ في الدم وابن الوطن.

ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك،

حسُّكما - فجأةً - بالرجولةِ،

هذا الحياء الذي يكبت الشوق.. حين تعانقُهُ،

الصمتُ - مبتسمين - لتأنيب أمكما.. وكأنكما

ما تزالان طفلين!

تلك الطمأنينة الأبدية بينكما:

أنَّ سيفانِ سيفَكَ..

صوتانِ صوتَكَ

أنك إن متَّ:

للبيت ربٌّ

وللطفل أبْ

هل يصير دمي -بين عينيك- ماءً؟

أتنسى ردائي الملطَّخَ بالدماء..

تلبس -فوق دمائي- ثيابًا مطرَّزَةً بالقصب؟

إنها الحربُ!

قد تثقل القلبَ..

لكن خلفك عار العرب

لا تصالحْ..

ولا تتوخَّ الهرب!