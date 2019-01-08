فيديو .. الالاف يستعدون لاعتصام المنارة غدا لاسقاط الضمان الاجتماعي

رام الله - وطن: يستعد الالاف من الموظفين للمشاركة في الاعتصام المركزي الحاشد غدا وسط مدينة رام الله في تمام الساعة الثانية عشر والنصف .

ورغم سوء الاحوال الجوية، الا ان الموظفين ابدوا استعدادهم للمشاركة في الاعتصام الذي سيجري وسط مدينة رام الله للمطالبة باسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحراك الموحد لاسقاط الضمان عامر عز الدين في تسجيل مصور، ان ساعة الصفر اقتربت ، وغدا سيكون اعتصامنا على دوار المنارة كما هو محدد له.

واضاف ان سوء الاحوال الجوية لن تثنيهم عن الاعتصام للمطالبة بحقوقهم، لافتا الى ان بعض الانشطة والمفاجئات سيشهدها الاعتصام.

واكد عز الدين "ان نزولنا غدا للاعتصام في ظل الظروف الجوية ستكون رسالة قوية للجميع، تؤكد اصرارنا على حقنا ."