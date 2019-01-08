إصابات بالاختناق خلال مواجهات في البيرة

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع الذي أطلقته قوات الاحتلال، الليلة، خلال مواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال في حي "أم الشرايط" بمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال أطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب بعدد من حالات الاختناق لدى عدد من المواطنين في الحي، وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهم ميدانيا.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال داهموا عدداً من المحلات التجارية واستولوا على تسجيلات عدد من الكاميرات.