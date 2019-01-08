كهرباء غزة: العجز وصل 60% وساعات الوصل 8

غزة- وطن: عادت حالة الإرباك على جدول ساعات وصل وقطع الكهرباء في قطاع غزة، بعد فرحة لم تدم طويلاً لدى المواطنين بانتظام جدول الـ 8 ساعات.

ويشتكي العديد من المواطنين من عدم انتظام مواعيد وصل وقطع الكهرباء، في ظل أجواء الشتاء و البرد القارص، وزيادة احتياجاتهم للكهرباء، حيث أصبح المواطن لا يعلم مواعيد محددة لموعد وصل وقطع التيار الكهربائي.

مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت أوضح أن تفاقم أزمة الكهرباء مرتبط بزيادة الطلب على الكهرباء في ظل عجز يصل نحو 350 ميجاوات.

و أشار الى أنه لا يوجد جدول ثابت لساعات وصل الكهرباء، ولكن هناك عجز يقدر بنحو ساعتين من ساعات الوصل الثمانية يتم اقتطاعها في بداية أو وسط أو نهاية فترة الوصل.

ولفت الى أن كمية الطاقة المتوفرة هي 120 ميجاوات من الخط "الاسرائيلي"، بالإضافة الى 3 مولدات تعمل في المحطة مجموعها200ميجاوات، فيما يبلغ الطلب على الكهرباء نحو 550 ميجاوات يومياً.

و بين ثابت أن نسبة العجز متفاوتة بين المناطق، حيث تبلغ في مدينة غزة 30 ميجاوات، و 18 ميجاوات في الشمال، وفي المحافظة الوسطى 7 ميجاوات، و تبلغ في محافظة خانيونس 10 ميجاوات، و في رفح10 ميجاوات.

و قال إن ترشيد استهلاك الكهرباء عنصر أساسي مهم في عملية تخفيف الأحمال وتقليص العجز وإيصال التيار الكهربائي في موعده المحدد.

يذكر أن جدول الكهرباء في قطاع غزة عاد للانتظام بعد دخول الوقود القطري إلى القطاع ضمن المنحة القطرية، إذ وصل الجدول إلى 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع، مع زيادات في أوقات الليل.